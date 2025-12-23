Tifosi del Milan di sasso lo mandano via dopo cinque mesi

Dopo appena cinque mesi, il club rossonero ha deciso di separarsi da un giocatore che non ha soddisfatto le aspettative. La dirigenza del Milan si concentra ora sul calciomercato invernale per rafforzare la rosa e migliorare le prospettive stagionali. La scelta riflette la volontà di ottimizzare la formazione e di rispondere alle esigenze del team nel proseguo della stagione.

Via dal Milan dopo soli cinque mesi. In casa rossonera si sta pensando con insistenza al calciomercato invernale con un giocatore che ha ampiamente deluso le aspettative. Igli Tare è costantemente in contatto con Massimiliano Allegri e Giorgio Furlani per cercare di coniugare le operazioni di mercato del Milan sia dal punto di vista tecnico che economico. L'allenatore livornese ha fatto le sue richieste alla propria società che sta cercando di valutare le piste migliori per andare a sistemare un organico che ha bisogno di innesti per continuare a lottare per le primissime posizioni.

I tifosi del Milan reagiscono delusi alla sconfitta per 1-0 contro la Lazio ?

