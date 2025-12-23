Thuram Inter Pedullà svela tutto | Nemmeno gli intermediari… 

Inter News 24 Thuram Inter, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà svela tutto. A suo dire nemmeno gli intermediari hanno provato a fare questa cosa. Alfredo Pedullà ha parlato sul suo canale YouTube dell’affare che vede coinvolti Frattesi e Thuram. LE VOCI SU THURAM – « Avete visto che hanno fatto tutto loro su Thuram, chi lo ha messo sul mercato poi lo ha tolto. Fondamentalmente non era mai stato messo sul mercato. Mi ricorda un po’ la storia di Jonathan David che non doveva venire in Italia, sono storie che appartengono al sensazionalismo che non ha motivo di esistere. La Juventus sta cercando un centrocampista importante, individuato in Frattesi, ma è normale pensare che Frattesi abbia costi eccessivi e che bisognerà andare nei meandri della trattativa, cercando di capire la volontà dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

