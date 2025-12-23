Thunberg l' attivista arrestata a Londra durante un raduno pro-pal

Greta Thunberg, nota attivista svedese impegnata nella lotta ai cambiamenti climatici, è stata arrestata a Londra durante una protesta a favore di Palestine Action, un'organizzazione recentemente bandita dal governo britannico. L'intervento ha suscitato attenzione nel dibattito pubblico, evidenziando le tensioni tra attivismo e misure di sicurezza.

L'attivista svedese che si batte contro i cambiamenti climatici, Greta Thunberg, è stata arrestata a Londra durante una manifestazione a sostegno del gruppo Palestine Action, messo al bando dal governo britannico. Lo hanno annunciato le organizzazioni Defend Our Juries e Prisoners for Palestine. "Greta Thunberg teneva in mano un cartello con la scritta 'Sostengo i detenuti di Palestine Action. Mi oppongo al genocidio' ", ha dichiarato un portavoce di Defend Our Juries, aggiungendo che l'attivista è stata "arrestata ai sensi della legislazione antiterrorismo del Regno Unito". All'inizio di luglio Palestine Action è stata aggiunta all'elenco delle organizzazioni "terroristiche" del Regno Unito a seguito di atti vandalici perpetrati dai suoi attivisti, alcuni dei quali sono attualmente detenuti e hanno iniziato uno sciopero della fame. 🔗 Leggi su Iltempo.it

