Thilafushi l'isola spazzatura delle Maldive | cosa si nasconde dietro i resort di lusso
Thilafushi, conosciuta come l'isola spazzatura delle Maldive, si trova a pochi chilometri dai rinomati resort di lusso. Questo sito, nato come discarica industriale, svela il lato meno visibile del turismo di alta gamma e del desiderio di paradiso incontaminato. Un esempio di come l'espansione del settore turistico possa avere impatti ambientali significativi, spesso nascosti dietro immagini di bellezza e relax.
Alle Maldive c’è un’isola unica al mondo, ma non per la sua bellezza. Thilafushi raccoglie ogni giorno tonnellate di rifiuti provenienti dai resort e dalle zone abitate vicine. Un angolo di paradiso trasformato in discarica che racconta quanto sia difficile gestire i rif - facebook.com facebook
