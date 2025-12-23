Thilafushi l'isola spazzatura delle Maldive | cosa si nasconde dietro i resort di lusso

Thilafushi, conosciuta come l'isola spazzatura delle Maldive, si trova a pochi chilometri dai rinomati resort di lusso. Questo sito, nato come discarica industriale, svela il lato meno visibile del turismo di alta gamma e del desiderio di paradiso incontaminato. Un esempio di come l'espansione del settore turistico possa avere impatti ambientali significativi, spesso nascosti dietro immagini di bellezza e relax.

Dietro le spiagge da sogno delle Maldive esiste Thilafushi, l’isola spazzatura. Un luogo che rivela il costo ambientale nascosto del turismo di lusso e del mito del paradiso incontaminato. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

