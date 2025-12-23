The soul sisters | la tradizione black nel cuore di Brindisi
Nel periodo tra Natale e il nuovo anno, Brindisi ospita “The Soul Sisters”, un evento che celebra la tradizione musicale black nel centro cittadino. Un’occasione per riscoprire storie e sonorità autentiche, trasformando gli spazi urbani in un punto di incontro tra cultura e musica. Un momento di ascolto e riflessione che arricchisce il patrimonio culturale della città, offrendo un’esperienza condivisa per la comunità locale.
Nel cuore dei giorni che separano il natale dall’inizio del nuovo anno, Brindisi apre uno spazio urbano all’ascolto trasformando il centro cittadino in un luogo attraversato dalla musica. È da qui che prende forma il concerto della band “The Soul Sisters”, in programma lunedì 29 dicembre alle ore. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
