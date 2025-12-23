The Paper | la serie ' sequel' di The Office arriva sugli schermi italiani ecco il trailer

Arriva in Italia la serie sequel di The Office, intitolata The Paper. La comedy, con Sabrina Impacciatore nel cast, sarà disponibile da gennaio su Sky e sulla piattaforma streaming NOW. Un nuovo capitolo che prosegue la storia di un ambiente lavorativo noto, offrendo nuovi episodi e personaggi per gli appassionati della serie originale.

La comedy, che può contare sulla presenza nel cast anche di Sabrina Impacciatore, debutterà su Sky e in streaming su NOW a gennaio. Arriverà il 26 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, la nuova serie The Paper, ideata dal team che ha portato al successo The Office. In attesa di vedere gli episodi della prima stagione è ora disponibile online il trailer che regala qualche anticipazione sui personaggi e sulla storia al centro della trama. Prima del debutto di The Paper, che avrà nel cast anche l'attrice italiana Sabrina Impacciatore, su Sky e NOW arriverà anche The Office. Lo show cult ha conquistato oltre 160 nomination nel corso delle sue nove stagioni, contribuendo a rendere Steve Carell e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

