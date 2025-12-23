The Paper | la serie ' sequel' di The Office arriva sugli schermi italiani ecco il trailer

Arriva in Italia la serie sequel di The Office, intitolata The Paper. La comedy, con Sabrina Impacciatore nel cast, sarà disponibile da gennaio su Sky e sulla piattaforma streaming NOW. Un nuovo capitolo che prosegue la storia di un ambiente lavorativo noto, offrendo nuovi episodi e personaggi per gli appassionati della serie originale.

La comedy, che può contare sulla presenza nel cast anche di Sabrina Impacciatore, debutterà su Sky e in streaming su NOW a gennaio. Arriverà il 26 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, la nuova serie The Paper, ideata dal team che ha portato al successo The Office. In attesa di vedere gli episodi della prima stagione è ora disponibile online il trailer che regala qualche anticipazione sui personaggi e sulla storia al centro della trama. Prima del debutto di The Paper, che avrà nel cast anche l'attrice italiana Sabrina Impacciatore, su Sky e NOW arriverà anche The Office. Lo show cult ha conquistato oltre 160 nomination nel corso delle sue nove stagioni, contribuendo a rendere Steve Carell e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Paper: la serie 'sequel' di The Office arriva sugli schermi italiani, ecco il trailer Leggi anche: Peaky blinders: arriva la serie sequel che non ti aspetti Leggi anche: Stranger Things 5, uscito il trailer ufficiale: quando arriva la serie Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Rinnovi e Cancellazioni Serie TV: quarta stagione per Gangs of London; Da Rai a Netflix: tutte le date di partenza delle serie TV e fiction più attese del 2026; Gloria!, il film di Margherita Vicario in onda stasera: scopri trama, cast e dettagli importanti; Cartabianca torna stasera in tv con una nuova puntata: temi e anticipazioni del 23 dicembre 2025. The Paper: la serie 'sequel' di The Office arriva sugli schermi italiani, ecco il trailer - La comedy, che può contare sulla presenza nel cast anche di Sabrina Impacciatore, debutterà su Sky e in streaming su NOW a gennaio. movieplayer.it

The Paper: trailer italiano e debutto su Sky e NOW per la nuova comedy dagli autori di The Office - Dalla squadra creativa che ha dato vita a The Office, una delle comedy più amate e premiate della storia della ... dtti.it

“The Paper”, dagli autori di “The Office” la nuova comedy da gennaio 2026 in esclusiva su Sky - Dalla squadra creativa che ha dato vita a The Office, una delle comedy più amate e premiate della storia della televisione, arriva The Paper, la nuova serie con Sabrina Impacciatore tra i protagonisti ... teleblog.it

This is the last piece from my Somnium series: Dreams, ethereal tales spun in the nocturnal loom of the mind, whisk us away to surreal realms where reality and imagination entwine... Somnium X Oil on paper A3 size (42 x 29.7 cm // 16.5 x 11.7 in) 290 gsm pa - facebook.com facebook

Nascono gli , la nuova collana digitale dedicata all’approfondimento su attualità, politica, scienza, storia, sport e tanto altro. Ad inaugurare la serie è “La Russia non è il mio nemico” di : u x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.