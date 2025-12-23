Sattam è un uomo perseguitato dalla malasorte, con ogni impresa tentata finita miseramente in bancarotta. Imprenditore fallito, padre e marito in difficoltà, sommerso dai debiti che crescono giorno dopo e sembrano non lasciargli scampo. Al punto che quando lo spietato strozzino Abu Ateeq minaccia di portargli via non soltanto la casa ma anche la dignità, al protagonista di The Fakenapping non rimane che tentare una soluzione tanto disperata quanto paradossale. Sattam decide infatti di inscenare il finto rapimento di suo padre, uomo ricchissimo e notoriamente avaro, per nulla desideroso di prestare soldi a quel figlio che considera uno scansafatiche. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - The Fakenapping: un finto rapimento nella commedia saudita – Recensione

