Mentre il Tg5 e tutta l’informazione Mediaset tace, ci pensa la Rai e in particolare il Tg1 a parlare del caso Corona-Signorini con un’inviata a Milano a raccontare gli sviluppi della vicenda. Fabrizio Corona è appena uscito dalla Procura. Ci ha detto che ha raccontato tutto. Avrebbe raccolto un centinaio di testimonianze. Quando gli abbiamo domandato quanti hanno già denunciato ci ha detto che due sono in procinto di farlo (uno è Antonio Medugno, ndr). Ha chiesto lui stesso di parlare con il P.M. dopo la querela di Alfonso Signorini. Corona è indagato per diffusione di immagini sessualmente esplicite nei confronti del conduttore televisivo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - TG5 TACE SU CORONA-SIGNORINI MA NON TG1: “DUE IN PROCINTO DI DENUNCIARE”

