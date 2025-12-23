TFA Indire | 7.800 partecipanti in 14 sedi dislocate su scala nazionale I dati

Si è chiusa il 20 dicembre la fase finale dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità, avviati in base agli articoli 6 e 7 del decreto-legge del 31 maggio 2024, n. 71. Il calendario delle lezioni aveva preso il via il 1° agosto per i docenti con almeno tre anni di esperienza sul sostegno, mentre i corsisti in possesso di un titolo estero erano stati ammessi dal 22 dello stesso mese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Prova intermedia TFA Sostegno Indire il 13 dicembre: sedi e istruzioni. Esame finale il 20 dicembre

Leggi anche: Specializzazione sostegno: i chiarimenti di Pittoni su INDIRE e TFA

