Texasaereo sanitario precipita | 2 morti

Un velivolo della Marina messicana si è schiantato al largo di Galveston, Texas, durante una missione umanitaria. L’incidente ha causato almeno due vittime e due dispersi. Le autorità stanno intervenendo per le operazioni di soccorso e le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

3.07 Tragedia aerea al largo di Galveston, Texas: un velivolo della Marina messicana si è schiantato durante una missione umanitaria, causando almeno due morti e due dispersi.Quattro superstiti sono stati tratti in salvo. L'incidente è avvenuto durante una missione di assistenza medica in collaborazione con la Fondazione Michou y Mau, che si occupa di assistere minori con gravi ustioni. A bordo dell'aereo della Marina messicana viaggiavano otto persone, quattro membri dell'equipaggio navale e quattro civili.

