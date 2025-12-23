Texas | aereo Marina messicana si schianta in mare le immagini del relitto

Il 29 ottobre, nelle acque al largo di Galveston, Texas, un aereo della Marina messicana si è schiantato durante un volo di routine. A bordo, oltre al giovane paziente, c’erano altre sette persone. L’incidente ha suscitato attenzione per le immagini del relitto e le operazioni di soccorso in corso. Questo evento evidenzia le sfide legate alla sicurezza nei voli militari e di emergenza in zone marine.

Un piccolo aereo della Marina messicana che trasportava un giovane paziente e altre sette persone si è schiantato lunedì vicino a Galveston, nelle acque al largo della costa del Texas. La vittime sono almeno cinque. Lo hanno riferito le autorità che hanno dato il via alle operazioni di soccorso. Quattro delle persone a bordo erano ufficiali della Marina e quattro civili, tra cui un bambino, ha dichiarato la Marina messicana in una dichiarazione all'Associated Press. Due dei passeggeri appartenevano a un'organizzazione no-profit che fornisce assistenza ai bambini messicani con gravi ustioni, compresi i trasporti in un ospedale di Galveston.

Incidente aereo della marina messicana al largo di Galveston - 1209, è precipitato nelle acque al largo della costa texana mentre si avvicinava a Galveston, causando almeno cinque vittime. avionews.it

Tragedia in Texas: precipita un aereo durante una missione umanitaria, morti e feriti - Aereo precipita a Galveston, Texas, durante missione umanitaria: almeno cinque morti e due sopravvissuti. notizie.it

