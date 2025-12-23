Test medicina una selezione così è ingiusta Agevolato chi ha scelto un buon liceo a 14 anni Se bocci il 90% dei candidati c’è una falla nel sistema INTERVISTA a Gianfranco Gargano

Il recente dibattito sul test di ingresso per Medicina, Odontoiatria e Veterinaria evidenzia criticità nel sistema attuale. La selezione appare ingiusta, favorendo chi ha frequentato licei più preparati e penalizzando altri candidati. Con una percentuale di bocciature superiore al 90%, emergono dubbi sull’efficacia del metodo di valutazione. In questa intervista, Gianfranco Gargano analizza le implicazioni di un processo che, secondo molti, necessita di un’attenta revisione.

Il semestre filtro con il test fallimentare per l’accesso alla Facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria ha scoperchiato il vaso di Pandora. Da un lato alcuni famosi medici e cattedratici si scagliano contro la presunta ignoranza degli studenti usciti dalle scuole superiori, in primis il professor Roberto Burioni, che ha avuto parole dure contro gli studenti e contro l’istruzione scolastica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

