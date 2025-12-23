Terribilmente perfetto Il galateo delle feste | Moka panna e famiglia

In occasione delle festività, il rispetto delle buone maniere contribuisce a creare un’atmosfera piacevole e armoniosa. Seguendo alcune semplici regole di galateo, è possibile organizzare momenti conviviali in cui ogni dettaglio, dalla scelta delle luci alla cura dei gesti, favorisce un clima di rispetto e tranquillità. Questa guida offre consigli pratici per rendere le feste serene, senza eccessi o formalismi, ma con attenzione alle buone prassi quotidiane.

Se Babbo Natale dovesse seguire un galateo ufficiale, scenderebbe nel camino di Stefano Agnoloni. Niente bacchette magiche, ma luci giuste, pacchetti ben piegati e qualche regola di buon senso per una festa "terribilmente perfetta". Regole e consigli del maestro di bon ton. Agnoloni, che Natale sarà quello del 2025? "Un Natale più sentito, più partecipato. Dopo anni difficili si percepisce di nuovo il desiderio di ritrovarsi, di fare festa, di curare i dettagli. Anche dal punto di vista economico iniziano a vedersi segnali di miglioramento: i problemi non mancano, ma è tornata la voglia di stare insieme". 🔗 Leggi su Lanazione.it

