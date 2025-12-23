Terribile incidente per Vince Zampella morto il creatore di Call of Duty
Il mondo dei videogiochi dice addio a una delle sue figure più iconiche, visto il ruolo di primo piano da lui ricoperto nella realizzazione di alcuni dei titoli di maggior successo degli ultimi 20 anni: Vince Zampella, noto soprattutto per essere il creatore di Call of Duty, è infatti deceduto all'età di 55 anni a causa di un terribile incidente stradale avvenuto la scorsa domenica 21 dicembre. L'incidente e il cordoglio. Il celebre videogame designer ha perso il controllo della sua Ferrari 296 GTS, lanciata a tutta velocità all'uscita di una galleria sulla Angeles Crest Highway nelle San Gabriel Mountains, a nord di Los Angeles: il mezzo si è così schiantato contro una barriera di cemento a bordo strada, distruggendosi e prendendo immediatamente fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
