Terribile esplosione in autogrill autobotte salta in aria

Un’esplosione si è verificata in un autogrill, coinvolgendo un’autobotte che è esplosa causando danni e interruzioni. L’incidente ha attirato l’attenzione delle autorità e dei lavoratori presenti. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione e garantire la sicurezza. La dinamica dell’evento è ancora in fase di accertamento, mentre le autorità indagano sulle cause dell’esplosione.

Le luci delle auto, il via vai di chi si ferma per un caffè, i pensieri già a casa e al Natale ormai alle porte. Era una sera come tante, una di quelle in cui l'autogrill diventa tappa obbligata prima dell'ultimo tratto di strada. Poi, all'improvviso, qualcosa ha spezzato quella routine rassicurante. Un calore diverso, inquietante, ha iniziato a farsi sentire. Il conducente di un mezzo pesante ha capito che qualcosa non andava nella parte posteriore del carico. Pochi istanti dopo, quella sensazione è diventata paura vera: il buio si è trasformato in una luce accecante e in un **inferno di fuoco e fumo**.

