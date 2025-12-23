Terni sventata la ketotombola | con premi in droga
Una tombola con premi in droga, organizzata per la serata di sabato a Terni ma rovinata dai carabinieri che hanno arrestato un 38enne del posto. L’uomo è stato fermato in centro appena sceso da un taxi e con sé aveva, fra le altre cose, cinque pacchetti di carta confezionati come se fossero premi. Ambo, terno, cinquina. Tutti destinati a quella che sembrava esser una «ketotombola». Per l’ambo due dosi di ketamina, per la tombola anche cocaina e hashish. «Per l’ambo – hanno ricostruito gli investigatori – due dosi, una da poco più di mezzo grammo di ketamina e l’altra da poco più di un quarto di cocaina; per il terno stessa dose di ketamina dell’ambo ed una di cocaina da circa 0,4 grammi; per la quaterna stessa dose di ketamina e quasi mezzo grammo di cocaina; per la cinquina medesimo quantitativo di ketamina e circa 0,6 grammi di cocaina, fino al premio per la tombola: poco più di 2 grammi di ketamina, un grammo circa di cocaina e l’aggiunta di poco più di 5 grammi di hashish ». 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: La tombola con premi in ketamina e cocaina per la festa natalizia in centro: arrestato un 38enne a Terni
Leggi anche: Auto rubata a Cormano, rapina sventata a Desio con due arresti
Una 'ketotombola' sventata a Terni, la droga come premio.
Terni, sventata la “ketotombola”: con premi in droga - Un 38enne è stato fermato dai carabinieri con i premi pronti in pacchetti: per ambo, terno, quaterna, cinquina e premio finale ... open.online
Una 'ketotombola' sventata a Terni, la droga come premio - Una tombola con premi in droga, organizzata per la serata di sabato a Terni ma rovinata dai carabinieri che hanno arrestato un 38enne del posto. msn.com
“L’ADIGE.IT” * ATTUALITÀ: «UNA ‘KETOTOMBOLA’ SVENTATA A TERNI, LA DROGA COME PREMIO» - È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”. agenziagiornalisticaopinione.it
La truffa ai danni della donna per un importo di 25 mila euro è stata sventata dagli uomini dell'Arma che sono riusciti a recuperare parte della somma - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.