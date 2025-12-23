Terni sventata la ketotombola | con premi in droga

Una tombola con premi in droga, organizzata per la serata di sabato a Terni ma rovinata dai carabinieri che hanno arrestato un 38enne del posto. L’uomo è stato fermato in centro appena sceso da un taxi e con sé aveva, fra le altre cose, cinque pacchetti di carta confezionati come se fossero premi. Ambo, terno, cinquina. Tutti destinati a quella che sembrava esser una «ketotombola». Per l’ambo due dosi di ketamina, per la tombola anche cocaina e hashish. «Per l’ambo – hanno ricostruito gli investigatori – due dosi, una da poco più di mezzo grammo di ketamina e l’altra da poco più di un quarto di cocaina; per il terno stessa dose di ketamina dell’ambo ed una di cocaina da circa 0,4 grammi; per la quaterna stessa dose di ketamina e quasi mezzo grammo di cocaina; per la cinquina medesimo quantitativo di ketamina e circa 0,6 grammi di cocaina, fino al premio per la tombola: poco più di 2 grammi di ketamina, un grammo circa di cocaina e l’aggiunta di poco più di 5 grammi di hashish ». 🔗 Leggi su Open.online

