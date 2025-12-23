Ternana le linee-chiave della famiglia Rizzo | Finalmente in mano la conduzione del club

La famiglia Rizzo ha annunciato di aver preso in mano la gestione della Ternana, puntando a un risanamento dei conti e a una gestione trasparente e sostenibile. La strategia si basa sulla collaborazione con collaboratori di fiducia, evitando ingerenze esterne e mantenendo piena fiducia nell’allenatore Fabio Liverani. Questi interventi mirano a garantire stabilità e un percorso solido per il club.

Risanamento dei conti, gestione trasparente e sostenibile. Ma anche collaboratori di stretta fiducia, niente ingerenze esterne e piena fiducia in Fabio Liverani. Sono i punti essenziali di un comunicato diffuso dallo studio dell’avvocato Manlio Morcella e sui canali ufficiali, in cui si evidenziano le linee-chiave della nuova Ternana Calcio. In sostanza, il nuovo corso va avanti, ma le condizioni non mancano e sono chiare. La famiglia Rizzo "tramite il nuovo amministratore unico Fabio Forti" con cui "sta anche cercando di impostare un serio programma di riequilibrio dei conti e dei costi di funzionamento", annuncia di aver "preso finalmente in mano la conduzione della Ternana, da portare avanti con uomini di propria fiducia, nel segno della trasparenza, della assoluta indipendenza e della sostenibilità economica". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ternana, le linee-chiave della famiglia Rizzo: "Finalmente in mano la conduzione del club" Leggi anche: Ternana, famiglia Rizzo: “Mercato anche in entrata ed avvocato Tortorella per impugnare il provvedimento della penalizzazione” Leggi anche: Ternana, famiglia Rizzo: “Situazione di stallo su ‘Stadio-clinica’ riflette negativamente sulla sopravvivenza della società” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ternana, le linee-chiave della famiglia Rizzo: Finalmente in mano la conduzione del club. Ternana, le linee-chiave della famiglia Rizzo: "Finalmente in mano la conduzione del club" - "Niente più collaboratori discussi nel mondo del calcio, né contratti faraonici, né figure non riconducibili all’azionista" ... sport.quotidiano.net

Ternana Calcio, la famiglia Rizzo prende in mano la gestione: trasparenza, equilibrio e sostenibilità - Attraverso un comunicato ufficiale, la Ternana Calcio ha annunciato che la famiglia Rizzo, tramite il nuovo Amministratore Unico, ha assunto pienamente la conduzione del club ... ternananews.it

Ternana, vicenda 'Stadio-Clinica': la famiglia Rizzo si affida all'avvocato Morcella - Attraverso le colonne di TernanaNews arriva una nota a firma dell'avvocato Manlio Morcella, incaricato dalla famiglia Rizzo, proprietaria della Ternana, di difendere i propri diritti in merito alla ... tuttomercatoweb.com

AM Terni Television. . Pareggio scialbo e senza occasioni da rete della Ternana a Piancastagnaio.. bene la fase difensiva! Vallocchia espulsione decisiva e da evitare! - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.