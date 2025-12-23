Ternana i tifosi rossoverdi alla proprietà | Revocate i licenziamenti di Lorenzo Modestino e Gabriele Mechelli

🔊 Ascolta la notizia

Una petizione online è stata lanciata da un tifoso della Ternana - poi condivisa e firmata da decine di supporter - con l’obiettivo di sensibilizzare la famiglia Rizzo proprietaria della Ternana. La richiesta è piuttosto semplice: revocare i licenziamenti del responsabile della comunicazione. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

