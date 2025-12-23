Ternana i tifosi rossoverdi alla proprietà | Revocate i licenziamenti di Lorenzo Modestino e Gabriele Mechelli

Una petizione online è stata lanciata da un tifoso della Ternana - poi condivisa e firmata da decine di supporter - con l’obiettivo di sensibilizzare la famiglia Rizzo proprietaria della Ternana. La richiesta è piuttosto semplice: revocare i licenziamenti del responsabile della comunicazione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: Perugia-Ternana, la carica dei tifosi rossoverdi alla vigilia del derby umbro FOTO E VIDEO

Leggi anche: Perugia-Ternana, inizia la settimana del derby: incognita mezzi di trasporto e tifosi rossoverdi in fermento

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ternana, famiglia Rizzo: “Mercato anche in entrata ed avvocato Tortorella per impugnare il provvedimento della penalizzazione” - La riorganizzazione del club, l’impugnazione del provvedimento che ha portato alla penalizzazione di cinque punti da sconta ... today.it