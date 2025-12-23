Termovalorizzatore pubblicato l' avviso | impianto da almeno 220mila tonnellate all' anno
È stato pubblicato sul sito di Arlir l’avviso esplorativo per raccogliere le manifestazioni di interesse per la realizzazione e l’affidamento della concessione dell’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti. L’impianto dovrà disporre di una capacità complessiva minima di 220mila tonnellate annue. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Termovalorizzatore, la giunta Bucci approva la manifestazione d'interesse, tra 10 giorni la pubblicazione dell'avviso.
Termovalorizzatore, pubblicato l'avviso: impianto da almeno 220mila tonnellate all'anno - L’impianto dovrà garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani a livello d’ambito regionale: gli operatori avranno 60 giorni di tempo per presentare proposte ... genovatoday.it
Termovalorizzatore, sotto l’albero spunta il bando regionale per chi vorrà realizzare l’impianto - E il Comune di Genova commissiona uno studio sulla Tari in base a quattro diversi scenari ... genova24.it
Nuovi manager per rilanciare Amiu. “Uno studio su inceneritore e Tari” - Nel cda il ritorno sulla scena di Rossella D’Acqui, ex Arpal. ilsecoloxix.it
