Terapia familiare sentenza della Cassazione | il giudice non ha potere di imporre trattamenti terapeutici a genitori può suggerirli

Secondo la sentenza della Cassazione dell’14 dicembre 2025, il giudice non ha il potere di imporre ai genitori trattamenti terapeutici, anche se ritenuti utili per il benessere dei figli. Può solo suggerirli, lasciando ai genitori la libertà di scegliere se accettarli o meno. Questa pronuncia chiarisce i limiti dell’intervento giudiziario in ambito terapeutico familiare, tutelando la libertà dei genitori nelle decisioni sulla propria salute e quella dei figli.

Con l'ordinanza 14 dicembre 2025, n. 32576, il giudice non può imporre ai genitori un percorso di terapia familiare o psicologica, neppure quando tale misura venga ritenuta funzionale al benessere dei figli La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32576 del 14 dicembre 2025, chiarisce che i.

