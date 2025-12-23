Tentato scippo scatta l’inseguimento

Recentemente, l’area esterna della stazione ferroviaria di Codogno è stata teatro di un episodio di microcriminalità. Una ragazza, seduta su una panchina in piazzale Cadorna, è stata avvicinata da un uomo, scatenando un tentato scippo. L’evento ha portato a un inseguimento, evidenziando le problematiche di sicurezza nella zona.

Area esterna della stazione ferroviaria di Codogno teatro nei giorni scorsi di un grave episodio di microcriminalità: secondo quanto appreso, una ragazza si era appena seduta su una delle panchine della zona di piazzale Cadorna quando improvvisamente un uomo si è avvicinato. Non è ben chiaro se lo sconosciuto l’abbia approcciata con l’intenzione di molestarla o di tentare di scipparle la borsetta: è più probabile che sia vera la seconda circostanza secondo una prima ricostruzione dei fatti. Il blitz da parte del ragazzo straniero è stato, però, notato da un uomo che si trovava all’interno di un bar il quale, dopo aver notato la scena, si è precipitato in strada puntando dritto verso l’aggressore il quale ha visto bene di allontanarsi in tutta fretta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

