Tentato furto in un supermercato | per fuggire uno dei ladri lancia le bottiglie per strada

Nella giornata di ieri, un tentato furto all’interno di un supermercato della città si è concluso con il lancio di bottiglie da parte di uno dei ladri per cercare di fuggire. L’allarme lanciato dal personale di sicurezza ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Prima il tentato furto, poi il lancio di bottiglie. E' quanto avvenuto all'interno di un supermercato della città: una vicenda che, dopo l'allarme lanciato dall'addetto alla sicurezza del punto vendita, ha visto l'intervento della polizia. Gli agenti sono, infatti, arrivati sul posto dopo che un.

