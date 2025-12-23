TENNIS TAVOLO | Giada Rossi | dall’incidente all’oro paralimpico la numero 1 che non si è fermata

Giada Rossi è una figura di riferimento nel tennis tavolo paralimpico, nota per la sua determinazione e resilienza. In questa intervista di FOCUS – Tennis Tavolo, ripercorriamo il suo percorso, dall’incidente che a 14 anni le ha cambiato la vita ai successi internazionali. La sua storia testimonia come la passione e la volontà possano superare ogni ostacolo, rendendola una campionessa e un esempio di ispirazione.

Giada Rossi è molto più di una campionessa: è un simbolo di resilienza, determinazione e talento puro In questa intervvista esclusiva di FOCUS – Tennis Tavolo, ripercorriamo il suo straordinario viaggio umano e sportivo: dall'incidente che a 14 anni le ha cambiato la vita, alla scoperta del tennis tavolo paralimpico, fino ai trionfi mondiali ed europei. Numero 1 del ranking mondiale di classe 2 dal 2019, Giada ha scritto la storia dello sport italiano con tre Paralimpiadi disputate e l'indimenticabile oro nel singolo a Parigi 2024 Nel 2025 continua a essere protagonista assoluta, confermandosi ai vertici internazionali con nuove medaglie e successi.

