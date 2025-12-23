Tempeste mostri mitologici guerre avventure epiche e Matt Damon nei panni di Ulisse | le prime immagini del nuovo film di Nolan sono puro cinema epico

Le prime immagini del nuovo film di Nolan ci trasportano in un mondo di tempeste, mostri mitologici e avventure epiche, con Matt Damon nei panni di Ulisse. Un’opera che promette di unire la grande narrazione classica a una realizzazione cinematografica di alta qualità, offrendo uno sguardo fedele e suggestivo su un passato mitologico ricco di sfide e scoperte.

«È difficile, mia regina, narrare dal principio alla fine le mie sventure, perché gli dei del cielo me ne inflissero molte. Ma ti dirò quello che mi chiedi e domandi». Così inizia a raccontare Odisseo ad Arete e Alcinoo una volta giunto sull’isola dei Feaci nel Libro I dell’Odissea. Il leggendario protagonista del poema omerico ora ha un nuovo volto: quello di Matt Damon. Dopo mesi di attesa, è finalmente uscito il trailer di The Odyssey, il nuovo kolossal di Christopher Nolan, in arrivo nelle sale italiane il 16 luglio 2026. Il regista, noto per capolavori come Inception e Oppenheimer, ha portato sullo schermo uno dei suoi progetti più ambiziosi: raccontare le epiche avventure di Ulisse girando interamente con telecamere IMAX. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it

