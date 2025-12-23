Telefonata Mattarella a mamma Trentini
18.35 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei giorni scorsi ha telefonato alla madre di Alberto Trentini, il cooperante veneto detenuto da oltre un anno in Venezuela. Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia dell'operatore umanitario. Mattarella avrebbe espresso vicinanza ad Armanda Colusso, manifestandole la solidarietà da parte di tutto il Paese. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Alberto Trentini, Mattarella telefona alla mamma del cooperante detenuto in Venezuela
Leggi anche: Mattarella chiama la mamma di Alberto Trentini: “L’Italia è con voi, non perdete la speranza”
Mattarella chiama la mamma di Alberto Trentini: “L’Italia è con voi, non perdete la speranza” - Il Presidente ha telefonato alla madre del cooperante italiano detenuto in Venezuela: "Non perdete la speranza" ... ilfattoquotidiano.it
Il presidente Mattarella ha telefonato alla madre di Alberto Trentini: solidarietà di tutto il Paese - Un gesto significativo dopo i ripetuti appelli della famiglia per fare chiarezza sulla detenzione e sull’azione diplomatica ... rainews.it
Mattarella ha telefonato alla madre di Alberto Trentini, il cooperante detenuto da oltre un anno in Venezuela - Mattarella avrebbe espresso vicinanza ad Armanda Colusso, manifestandole la solidarietà da parte di tutto il Paese ... affaritaliani.it
"RIcevere la telefonata del Presidente Mattarella per congratularsi sul record di questa mattina, è la conclusione di una giornata fantastica. Si è congratulato non solo per il risultato ma per il messaggio che si intende dare alle porte di Milano Cortina con la spe - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.