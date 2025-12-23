Telefonata Mattarella a mamma Trentini

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

18.35 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei giorni scorsi ha telefonato alla madre di Alberto Trentini, il cooperante veneto detenuto da oltre un anno in Venezuela. Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia dell'operatore umanitario. Mattarella avrebbe espresso vicinanza ad Armanda Colusso, manifestandole la solidarietà da parte di tutto il Paese. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Alberto Trentini, Mattarella telefona alla mamma del cooperante detenuto in Venezuela

Leggi anche: Mattarella chiama la mamma di Alberto Trentini: “L’Italia è con voi, non perdete la speranza”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

telefonata mattarella mamma trentiniMattarella chiama la mamma di Alberto Trentini: “L’Italia è con voi, non perdete la speranza” - Il Presidente ha telefonato alla madre del cooperante italiano detenuto in Venezuela: "Non perdete la speranza" ... ilfattoquotidiano.it

telefonata mattarella mamma trentiniIl presidente Mattarella ha telefonato alla madre di Alberto Trentini: solidarietà di tutto il Paese - Un gesto significativo dopo i ripetuti appelli della famiglia per fare chiarezza sulla detenzione e sull’azione diplomatica ... rainews.it

telefonata mattarella mamma trentiniMattarella ha telefonato alla madre di Alberto Trentini, il cooperante detenuto da oltre un anno in Venezuela - Mattarella avrebbe espresso vicinanza ad Armanda Colusso, manifestandole la solidarietà da parte di tutto il Paese ... affaritaliani.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.