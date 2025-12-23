Tegola Inter si ferma Bonny | 2025 finito
Brutte notizie per Inter e per Cristian Chivu alla vigilia della trasferta di Bergamo: Ange-Yoan Bonny non sarà a disposizione per la sfida contro l’Atalanta, in programma domenica 28 dicembre. Il club nerazzurro ha comunicato ufficialmente l’esito degli accertamenti a cui si è sottoposto l’attaccante dopo l’allenamento di ieri: “A seguito di un evento traumatico riscontrato nell’allenamento di ieri, Ange-Yoan Bonny si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una leggera distorsione del ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate la prossima settimana”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
