Teatro Salesiani Capodanno con lo spettacolo Il colpo della strega
Il Teatro Salesiani di Livorno ospita il concerto di Capodanno con lo spettacolo
Allegria e tante risate al Teatro Salesiani di Livorno, dove la Compagnia teatrale di casa, “Zeffiri & Zimbelli”, festeggerà i suoi 46 anni di attività portando in scena mercoledì 31 dicembre alle 21:15 la divertentissima commedia “Il colpo della strega” (A slip of the disc), scritta nel 1978. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
