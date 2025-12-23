Teatro Salesiani Capodanno con lo spettacolo Il colpo della strega
Il Teatro Salesiani di Livorno ospita il concerto di Capodanno con lo spettacolo “Il colpo della strega” della compagnia Zeffiri & Zimbelli. Mercoledì 31 dicembre alle 21:15, si celebrano 46 anni di attività teatrale con questa commedia del 1978, caratterizzata da humor e leggerezza. Un’occasione per trascorrere una serata di divertimento in un ambiente culturale e accogliente.
Allegria e tante risate al Teatro Salesiani di Livorno, dove la Compagnia teatrale di casa, “Zeffiri & Zimbelli”, festeggerà i suoi 46 anni di attività portando in scena mercoledì 31 dicembre alle 21:15 la divertentissima commedia “Il colpo della strega” (A slip of the disc), scritta nel 1978. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
