Teatro Ragazzi sotto l’albero

Oggi inaugura la XX rassegna del Teatro Ragazzi sotto l’albero, la prima edizione invernale dedicata a bambini, famiglie e comunità. Sono in programma sette rappresentazioni che, attraverso spettacoli pensati per i più piccoli, offrono momenti di intrattenimento e crescita culturale. Un’occasione per condividere il piacere del teatro in un contesto accogliente e coinvolgente, contribuendo allo sviluppo del pubblico giovane.

Spettacoli che fanno crescere. Prende ufficialmente il via oggi la XX rassegna del 'Teatro Ragazzi', la prima in versione invernale, pensata per bambini, famiglie e per tutta la comunità che porterà in scena ben sette divertenti rappresentazioni. L'iniziativa, promossa dall'assessorato alla Cultura e tradizioni del Comune di Vergato in collaborazione con la Biblioteca comunale, rappresenta un importante potenziamento dell'offerta culturale dedicata ai più piccoli. Per la prima volta infatti, alla storica rassegna estiva si affianca una vera e propria stagione invernale. La rassegna propone spettacoli capaci di abbracciare diversi linguaggi teatrali: dalla narrazione alla musica, dai burattini e teatro di figura a momenti laboratoriali e creativi, il tutto nel solco della tradizione che lega Vergato al teatro popolare e all'arte delle maschere, parte integrante del patrimonio culturale locale.

