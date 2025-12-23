Teatro per le feste il 31 dicembre al Toniolo va in scena Cin-Ci-Là

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 31 dicembre 2025, alle ore 21.30, al teatro Toniolo di Mestre, va in scena Cin-Ci-Là, un'operetta di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato interpretata dalla Compagnia Corrado Abbati. Un appuntamento dedicato alle festività, che propone uno spettacolo teatrale tradizionale e di qualità, offrendo un’occasione di intrattenimento culturale per chi desidera concludere l’anno in modo raffinato e condiviso.

Tra gli spettacoli speciali per celebrare insieme le feste, il 31 dicembre 2025 (ore 21.30) arriva sul palco del teatro Toniolo di Mestre Cin-ci-là, l'operetta di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato portata in scena dalla Compagnia Corrado Abbati. L'organizzazione è a cura del Settore cultura del Comune di Venezia.

