Teatro per le feste il 31 dicembre al Toniolo va in scena Cin-Ci-Là

Il 31 dicembre 2025, alle ore 21.30, al teatro Toniolo di Mestre, va in scena Cin-Ci-Là, un'operetta di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato interpretata dalla Compagnia Corrado Abbati. Un appuntamento dedicato alle festività, che propone uno spettacolo teatrale tradizionale e di qualità, offrendo un’occasione di intrattenimento culturale per chi desidera concludere l’anno in modo raffinato e condiviso.

Tra gli spettacoli speciali per celebrare insieme le feste, il 31 dicembre 2025 (ore 21.30) arriva sul palco del teatro Toniolo di Mestre Cin-ci-là, l'operetta di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato portata in scena dalla Compagnia Corrado Abbati. L'organizzazione è a cura del Settore cultura del. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Pavullo, l'operetta "Cin Ci Là" compie un secolo e va in scena al Teatro Mac Mazzieri Leggi anche: Al Teatro Toniolo di Mestre va in scena "Amadeus" tra genio, invidia e costumi d’autore Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Cosa fare a Capodanno 2026 a Bologna; Festeggia Capodanno a teatro; Capodanno 2025/2026 tra feste e cenoni: tutti i migliori eventi in provincia di Verona; Cosa fare per Capodanno 2026 a Firenze. Capodanno nella Marca: le migliori feste tra piazze, teatri e sapori per il 2026 - Si va dalla serata satirica a teatro alla festa carica di energia nelle piazze, dalla magia del circo sotto lo chapiteau fino ai party esclusivi con open bar e alle cene a tema vintage ... trevisotoday.it

Il 31 dicembre “Manera & Champagne”. Capodanno al Teatro Alessandrino tra risate, brindisi e ballo - ALESSANDRIA – Un Capodanno diverso dal solito, da vivere a teatro tra risate e festa. radiogold.it

Teatro Toniolo: il 31 dicembre il capodanno si festeggia con "Cin-ci-là" - Teatro per le Feste, tradizionale minirassegna del Teatro Toniolo organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia e Arteven Circuito Multidisciplinare Regionale, festeggia l'arrivo del nuovo ann ... live.comune.venezia.it

UN CALOROSO AUGURIO DI BUONE FESTE CI VEDIAMO NEL 2026! Anche quest'anno noi dello staff ci prendiamo una pausa in vista delle festività natalizie, ma non temere… La programmazione al Teatro ai Colli per il 2026 è lì che ti aspetta, a part - facebook.com facebook

Con l’augurio di Buone Feste, vi aspettiamo a teatro per attraversare insieme il tempo delle emozioni che restano. E con Quartet vivi il teatro fino a maggio! Scopri gli spettacoli inclusi nella card bit.ly/4oV2o9X x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.