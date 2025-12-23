Teatro per bambini - Il Natale dei cuccioli con il capi e l' assistente
Il Natale dei Cuccioli è uno spettacolo teatrale pensato per i bambini, con protagonisti i personaggi più amati. In scena, i cuccioli vivranno un’avventura speciale, portando allegria e emozioni ai più piccoli. Un’occasione per condividere momenti di magia e spensieratezza in un ambiente sicuro e coinvolgente, ideale per tutta la famiglia.
La magia del Natale arriva in scena con i personaggi più amati dai bambini! I Cuccioli sono pronti a vivere un’avventura straordinaria che scalderà i cuori di grandi e piccini. In questo spettacolo natalizio, Portatile, Cilindro, Diva, Olly, Senzanome e tutti gli altri amici del bosco si. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
