Teatro per bambini - Il Natale dei cuccioli con il capi e l' assistente

Il Natale dei Cuccioli è uno spettacolo teatrale pensato per i bambini, con protagonisti i personaggi più amati. In scena, i cuccioli vivranno un’avventura speciale, portando allegria e emozioni ai più piccoli. Un’occasione per condividere momenti di magia e spensieratezza in un ambiente sicuro e coinvolgente, ideale per tutta la famiglia.

