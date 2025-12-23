Teatro Comunale si rinnova la tradizione del Concerto di Capodanno in stile viennese

Prosegue giovedì primo gennaio 2026 alle 17.30 al Teatro Pavarotti-Freni di Modena l’ormai tradizionale appuntamento con il brillante concerto in stile viennese e con celebri brani del repertorio di Capodanno. Protagonista, come sempre, l’orchestra del Teatro, guidata dal suo direttore principale. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

