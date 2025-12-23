Teatro a scuola | online il corso gratuito Indire per insegnanti

È online sul portale Teatro a Scuola di INDIRE il corso gratuito per insegnanti “Progettare un percorso di teatro-educazione”. Realizzato in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano e il Centro Ricerche Teatrali EdArtEs, il corso offre strumenti e metodologie per integrare il teatro nell’ambiente scolastico. Un’opportunità per approfondire le pratiche pedagogiche legate alla narrazione e alla teatralità, rivolta a insegnanti interessati a sviluppare percorsi educativi teatrali.

È disponibile sul portale Teatro a Scuola di INDIRE il corso online “Progettare un percorso di teatro-educazione”, realizzato da INDIRE in collaborazione con il Master di primo livello in Azioni e Interazioni Pedagogiche attraverso la Narrazione e l’Educazione alla Teatralità dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e con il Centro Ricerche Teatrali “Teatro-Educazione” EdArtEs. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

