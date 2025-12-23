Teatro | a Macugnaga va in scena il Canto di Natale di Dickens

Sabato 27 dicembre, alle 21, nella chiesa di Santa Maria Assunta di Macugnaga va in scena lo spettacolo "Canto di Natale" di Charles Dickens, prodotto dalla Compagniadellozio.Lo spettacoloNella memoria di ognuno di noi vivono i personaggi del Christmas Carol di Charles Dickens; la più bella e. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

