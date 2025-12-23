Il tè verde ( Camelia sinensis ) è una delle bevande più apprezzate e bevute al mondo. Il nome botanico "Camelia" gli fu dato in onore del reverendo Georg Joseph Kamel detto "Camellus" per il prezioso contributo che questo offrì alla scienza. Il termine "sinensis", invece, deriva dal latino e significa "cinese". Originario della zona continentale del sud-est asiatico, il tè verde oggi è coltivato a livello globale, in particolar modo nelle regioni a clima tropicale e subtropicale. Scopriamo insieme quali sono le sue innumerevoli proprietà. Il tè verde nella storia. Diverse sono le leggende che narrano della nascita e degli usi del tè verde, coltivato in Cina sin dal 2700 a. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tè verde, come prepararlo per trarne tutti i benefici: il segreto è anche nella temperatura dell'acqua

Leggi anche: State sbagliando la temperatura dell’acqua in lavatrice e vi diciamo perché

Leggi anche: Tè nella skincare: benefici e proprietà per la pelle della bevanda più consumata al mondo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Tè verde, come prepararlo per trarne tutti i benefici: il segreto è anche nella temperatura dell'acqua - Le preziose virtù di questa bevanda (una tra le più consumate al mondo) sono state confermate da rigorosi studi scientifici ... msn.com