Pisa, 17 dicembre 2025 - TD Group Italia, realtà pisana di riferimento nell’offerta di servizi IT e parte del Gruppo Sailpost, archivia il 2025 confermando il proprio trend di sviluppo e la solidità del proprio modello di business.L'azienda chiude l’anno con un fatturato che supera i 20 milioni di euro. Un risultato che testimonia il successo del percorso di consolidamento avviato negli ultimi anni e che pone basi solide per le sfide future. Al di là dei numeri, il 2025 ha ribadito il ruolo cruciale di TD Group Italia come partner tecnologico strategico, capace di unire l'innovazione ad alto livello con un forte radicamento nel tessuto territoriale locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - TD Group, l’innovazione traina la crescita dell'azienda pisana

Td Group, il fatturato vola "Assumiamo 40 persone" - Primo semestre 2023 "molto positivo" per Td Group Italia, realtà pisana parte del gruppo Sailpost con oltre quarant’anni di esperienza nell’Ict: l’azienda con circa 300 dipendenti, ha chiuso il 2022 ... lanazione.it

