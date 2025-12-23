Tavola festiva costerà 119 euro a testa

Per le festività natalizie, la spesa media per la tavola si attesta a circa 119 euro a persona, con un calo del 5% rispetto all’anno precedente. La spesa totale per le celebrazioni della Vigilia e di Natale si aggira intorno ai 3,3 miliardi di euro, riflettendo una diminuzione nel consumo durante il periodo. Questi dati offrono un quadro preciso delle abitudini di spesa delle famiglie italiane in occasione delle festività.

11.50 La spesa per la tavola di Vigilia e di Natale sarà pari a 3,3 miliardi di euro e 119 euro a testa, in calo del 5%. Dal consueto sondaggio natalizio di Confesercenti emerge che 3 italiani su 4, il 72%, festeggeranno a casa propria o ospiti di parenti.La percentuale sale di un punto tra gli over 34 e al Sud, mentre al Nord e sotto i 34 anni segna rispettivamente il 70 e il 69%. Tra il 9 e il 12% la percentuale di chi festeggerà con amici. Al ristorante il 5%, in viaggio il 6% degli italiani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

