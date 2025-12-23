Tavazzano | bimba di 4 mesi trovata morta dormiva accanto alla madre
A Tavazzano, nella mattinata di giovedì 18 dicembre, è stata trovata senza vita una bambina di quattro mesi all’interno dell’abitazione familiare, dove dormiva accanto alla madre. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questa perdita improvvisa.
Tavazzano, 23 dicembre 2025 – Tragedia nella mattinata di giovedì 18 dicembre a Tavazzano con Villavesco, dove una bambina di appena quattro mesi è stata trovata priva di vita all'interno dell'abitazione di famiglia. Una vicenda che ha profondamente colpito la comunità locale e che ora è al centro degli accertamenti dell'autorità giudiziaria. Secondo quanto ricostruito, la piccola stava bene fino a poche ore prima del decesso. Era stata allattata e poi rimessa a dormire accanto alla madre. Al risveglio, alcune ore più tardi, la donna si è accorta che la bambina non respirava più. Erano circa le 9. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Muore in culla, aveva solo 4 mesi.
