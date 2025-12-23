Tasse salari e cartelle | cosa cambia davvero con la legge di Bilancio 2026

La legge di Bilancio 2026 si avvicina alla fase finale dell’iter parlamentare, con un impianto di circa 19 miliardi di euro. Il suo scopo principale è bilanciare riduzioni fiscali, sostegni ai redditi e coperture, in un contesto di crescita economica moderata e pressioni internazionali. Questo documento analizza le principali novità in ambito fiscale, salari e cartelle esattoriali, offrendo una panoramica chiara delle misure previste.

Il cuore della manovra resta il fisco. La misura simbolo è la riduzione della seconda aliquota Irpef, che scende dal 35 al 33% per i redditi medi, con un beneficio concentrato tra i 28mila e i 50-60mila euro.

