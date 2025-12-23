tartufo al fontana dietro la menzogna

Un classico. Dal titolo un po’ bizzarro. Nel repertorio molieriano rimane fra le commedie più amate. Anche perché spesso se ne prediligono le sfumature farsesche. Tuttavia Tartufo possiede un potenziale buio sottopelle. Ambiguo. Fosse solo per l’oggettivo fastidio che provoca il protagonista, un manipolatore facile al ricatto, che si finge pio e devoto per approfittarsi della benevolenza di Orgone, suo generoso ospite. Ed è dalle parti di quel lato oscuro che si muove Michele Sinisi. Il cui stretto (strettissimo) dialogo con la tradizione, lavora su una stratificazione di senso, dalla natura post-moderna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

