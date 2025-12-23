Tartufi Jimmy a Martha Stewart | Siglato accordo di licenza Internazionale
Tartufi Jimmy ha annunciato la firma di un accordo di licenza internazionale con Martha Stewart, rafforzando la presenza del tartufo umbro nel mercato globale. Questa collaborazione mira a valorizzare un prodotto simbolo della tradizione gastronomica italiana, riconosciuto per qualità e pregio. L’intesa rappresenta un passo importante per promuovere e diffondere le eccellenze del territorio umbro a livello internazionale.
Il tartufo umbro è una delle eccellenze gastronomiche più apprezzate nel panorama culinario italiano, simbolo di pregio e tradizione secolare. Dal profumo intenso e dal sapore inconfondibile, questo prelibato prodotto continua il suo percorso di affermazione internazionale attraverso un nuovo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
