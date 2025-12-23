Marco Tardelli esprime fiducia nella possibilità della Juventus di competere per lo scudetto, sottolineando come, grazie a un calendario favorevole, la squadra possa rafforzare la propria posizione e mettere pressione alle rivali. La stagione resta aperta e tutto dipende dall’approccio e dalla gestione delle prossime partite.

. Parla l’ex bianconero. Marco Tardelli, ex perno della Juventus e della Nazionale, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato delle velleità di scudetto dei bianconeri. Le sue parole: « La Juventus sta facendo molto bene da quando in panchina è arrivato Luciano Spalletti. L’ex ct azzurro ha esperienza e carisma e in questi poco più di cinquanta giorni alla guida dei bianconeri è stato bravo in tanti aspetti e soprattutto a livello psicologico, incidendo sulla testa di Locatelli e compagni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tardelli ci crede: «Juve iscritta di diritto alla lotta scudetto. Se sfrutta calendario favorevole può mettere pressione a tutte»

Leggi anche: Ferrara riflette: «Questo un campionato in cui tutte cadono, anche la Juve può rientrare nella lotta scudetto!»

Leggi anche: Pavlovic ci crede: «In tante in lotta scudetto, sarà difficile fino a maggio. Ecco cosa pensavo prima del mio gol»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Tardelli e la Juve meno famiglia: "Non puoi... Tudor senza fuoriclasse, Locatelli discontinuo" - Domani al Sinigaglia il destino tornerà a bussare, portando con sé i colori del Lago e quelli dell’eternità bianconera. tuttosport.com

Juventus, Tardelli: "Vlahovic deve essere titolare per 10 partite consecutive. Manca un Platini" - Marco Tardelli ha parlato di Juventus a Tuttosport esi è soffermato sul match contro il Como, sui singoli e sul momento storico della squadra allenata da Tudor. calciomercato.com

Tardelli: "Juve-Milan? Se i bianconeri perdono è un dramma sportivo. Vlahovic? C'è confusione" - L'ex centrocampista della Nazionale Marco Tardelli ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport e si è soffermato sulla sfida tra Juventus e Milan, in programma per questa sera. calciomercato.com

ROBERTO BONINSEGNA e MARCO TARDELLI in allenamento - facebook.com facebook

#Tardelli apre al clamoroso scenario “Andrea #Agnelli potrebbe tornare alla #Juve” x.com