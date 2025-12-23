Taranto accusa | tentato omicidio un arresto Carabinieri

I Carabinieri di Taranto hanno eseguito un arresto in relazione a un episodio di tentato omicidio avvenuto il 20 dicembre nei pressi della stazione ferroviaria. L’indagine, coordinata dalla Procura locale e condotta con professionalità, ha permesso di chiarire i dettagli dell’accaduto e di identificare uno dei sospettati. La vicenda evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza nel territorio di Taranto.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Un'immediata, complessa e articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto e condotta con elevata professionalità dai Carabinieri del NORM – Sezione Operativa della Compagnia di Taranto, ha consentito di fare piena luce su un grave episodio di violenza verificatosi lo scorso 20 dicembre, in prima serata, nei pressi della stazione ferroviaria, in zona Porto, e di rintracciare uno dei presunti autori del reato di tentato omicidio. I fatti risalgono a quando un 40enne, mentre passeggiava a piedi unitamente alla propria compagna convivente, veniva aggredito da un gruppo di persone.

