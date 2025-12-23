Tantissima neve e pericolo valanghe | chiude a oltranza il tunnel del Tenda

Il tunnel del Tenda, che collega il Piemonte alla Francia, è chiuso per maltempo. Lo ha comunicato oggi, 23 dicembre, l'Anas, che gestisce l'importantissimo snodo della viabilità locale e internazionale. Le ragioni della chiusuraIl tratto risulta chiuso in entrambe le direzioni a causa del.

Neve nella notte di Natale! Tutto confermato - In queste ore corpose nevicate si stanno registrando sulle Alpi occidentali, segno evidente dell'ingresso della perturbazione che ci terrà compagnia per diversi giorni. ilmeteo.it

Neve, è in arrivo un carico eccezionale, sarà l'evento degli ultimi anni - Dalla serata di domenica 21 dicembre in poi si instaureranno condizioni ideali per nevicate diffuse e localmente abbondanti sulle nostre montagne. ilmeteo.it

Allerta Meteo, ecco l'irruzione polare marittima che porterà un memorabile Bianco Natale sull'Italia: tantissima neve in arrivo! MAPPE e DETTAGLI - facebook.com facebook

Allerta Meteo, ecco l'irruzione polare marittima che porterà un memorabile Bianco Natale sull'Italia: tantissima neve in arrivo! MAPPE e DETTAGLI x.com

