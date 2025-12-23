Tanti cantieri una nuova farmacia la differenziata all' 81% | Cascina presenta il bilancio

Il 2025 si avvia alla conclusione e l’amministrazione comunale di Cascina presenta i risultati raggiunti. Tra i principali traguardi, l'apertura di nuovi cantieri, la realizzazione di una nuova farmacia e il miglioramento della raccolta differenziata all’81%. Un bilancio che riflette l’andamento delle attività e degli investimenti nel territorio, offrendo una panoramica chiara delle iniziative avviate nel corso dell’anno.

Il 2025 si avvia alla sua conclusione ed è tempo di bilanci per l'amministrazione comunale di Cascina. "Il 2025 è stato un anno di cantieri e realizzazioni - ha detto in conferenza stampa il sindaco Michelangelo Betti - perché il mandato amministrativo è stato segnato nella fase iniziale dal. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: A Cascina arriva l’Ecomobile per una raccolta differenziata più semplice

Leggi anche: Una nuova casa per la farmacia di via Venezia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L’annuncio di Fioravanti: «Lavori a Piazza Arringo dal 20 gennaio»; Serralunga, un anno tra manutenzione, cantieri e nuove regole: il paese si prepara al 2026.

Una nuova farmacia in paese. Tanti servizi per la comunità. Dalla pressione all’holter - In funzione già da martedì scorso, i nuovi locali sono stati ufficialmente inaugurati ieri mattina alla presenza di diversi ... lanazione.it

Sfera brinda alla nuova farmacia: "Più tecnologica e accogliente" - Il presidente Rava: "Puntare su servizi di qualità". ilrestodelcarlino.it

Il bilancio di Peracchini: “Dati economici da record e tanti cantieri aperti. Il 2026 sarà l’anno dell’internazionalizzazione e della preparazione della campagna elettorale” x.com

Mattone su mattone a Foggia Di cantieri se ne apriranno tanti altri, ma gli affari dei costruttori si concentrano sulle grandi opere - facebook.com facebook