Tante iniziative di auguri per baby lettori

A Empoli, durante le festività, sono in programma diverse iniziative dedicate ai piccoli lettori. Presso Palazzo Leggenda, si svolgeranno tre eventi pensati per coinvolgere e intrattenere i bambini, offrendo occasioni di scoperta e divertimento attraverso la lettura. Un’occasione per condividere momenti speciali in un ambiente accogliente, promuovendo la passione per i libri tra i giovani lettori della comunità.

EMPOLI Tre appuntamenti da non perdere sotto le feste: tutto pronto a Palazzo Leggenda per gli auguri dedicati ai baby lettori. La biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi di Empoli in via Paladini organizza una vigilia di Natale all’insegna di “Dal Libro al Fare. Cornici sotto la neve!“. Domani alle 10.30, dopo una magica lettura a tema, si potrà costruire una piccola opera d’arte creando un ricordo unico da appendere all’Albero o da regalare (target 2-6 anni, consigliata la prenotazione allo 0571 757873). Martedì 30 dicembre spazio poi a “Leggenda Fireworks!“, sempre alle 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tante iniziative di auguri per baby lettori Leggi anche: Centro Civico Pontetetto. Tante iniziative per tutti i gusti Leggi anche: Cene e musica . Tante iniziative in tutta la città Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tante iniziative di auguri per baby lettori. Tante iniziative di auguri per baby lettori - EMPOLI Tre appuntamenti da non perdere sotto le feste: tutto pronto a Palazzo Leggenda per gli auguri dedicati ai baby ... lanazione.it

50news Versilia. . Viareggio: tante iniziative di solidarietà per le feste di Natale - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.