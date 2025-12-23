sydney hobart 2025 flotta allargata per la regata di santo stefano i favoriti per la line honours

Mancano ormai pochi giorni al via della Sydney-Hobart 2025, che comincerà come da tradizione il 26 dicembre alle ore 13.00 (le 3.00 della notte in Italia). Grande attesa per l’ottantesima edizione di una delle regate d’altura oceanica più importanti e pericolose al mondo, fondata nel lontano 1945 e organizzata dal Cruising Yacht Club of Australia. Alla chiusura delle iscrizioni erano 142 gli yacht presenti nell’entry list della manifestazione, ben 38 in più rispetto ad un anno fa, per quella che sarà la seconda flotta più numerosa del XXI secolo dietro solamente alle 157 barche del 2019 (in cui si disputava la 75ma edizione dell’evento). 🔗 Leggi su Oasport.it

Global Solo Challenge - ITA. . Preparazione di Roaring Forty per l'80ª Rolex Sydney Hobart Yacht Race (Kevin Le Poidevin) È stato bello prendersi una pausa dalla vela e dalla manutenzione dopo l'Osaka Cup, ma ora è il momento di iniziare la prepa - facebook.com facebook