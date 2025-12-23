Svolta per la pista di atletica | eseguito il sopralluogo presto le bonifiche

Nel Comune di Aversa, è stato completato un sopralluogo nell’area destinata alla nuova pista di atletica leggera, un intervento atteso da oltre vent’anni e già finanziato dal 2003. A breve si procederà con le bonifiche necessarie per avviare i lavori, segnando un passo importante verso la realizzazione dell’impianto. La progettazione e le attività successive sono volte a garantire un intervento funzionale e sostenibile per la comunità locale.

Passo avanti nella realizzazione della pista di atletica leggera ad Aversa. Questa mattina (23 dicembre) è stato effettuato un sopralluogo nell'area comunale dove sorgerà l'opera attesa da oltre vent'anni e finanziata sin dal 2003. Oltre al sindaco Francesco Matacena erano presenti

