Sversamenti in ospedale | Operatori dei laboratori Gravi danni alla salute

Gli sversamenti in ospedale rappresentano un rischio per la salute degli operatori di laboratorio. Recenti casi evidenziano danni come l’anosmia, con effetti permanenti in alcuni soggetti, evidenziando l’importanza di adeguate misure di sicurezza e prevenzione. È fondamentale approfondire le cause e adottare strumenti efficaci per tutelare la salute dei lavoratori coinvolti in ambienti ospedalieri.

"Due lavoratori non sentono più odori e sapori. Un’ anosmia certificata, in uno dei casi, come danno permanente. Parliamo di esposizione cronica, non di episodi isolati". È da qui che parte la denuncia dei lavoratori dell’edificio 200 dell’ ospedale di Cisanello che ieri mattina hanno dato vita a un presidio davanti alla struttura. La protesta nasce da una serie di episodi, già raccontati da La Nazione, che si sono susseguiti nelle ultime settimane all’interno dei locali dell’Anatomia Patologica e di altri laboratori dell’edificio 200. A pesare, secondo la denuncia, sarebbero anche le condizioni strutturali dei locali, spazi nati come provvisori e diventati nel tempo definitivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sversamenti in ospedale: "Operatori dei laboratori. Gravi danni alla salute" Leggi anche: Ospedale di Lipari sull'orlo del collasso, ecco tutte le gravi carenze che mettono a rischio la salute dei pazienti Leggi anche: “Il cesareo non serviva”: bimba nasce con gravi danni cerebrali, ospedale dovrà pagare 2,5 milioni Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Sversamenti in ospedale: Operatori dei laboratori. Gravi danni alla salute. Sversamenti in ospedale: "Operatori dei laboratori. Gravi danni alla salute" - La denuncia di Usb e dei lavoratori che operano nell’edificio 200 di Cisanello. lanazione.it

Dipendenti del Nuovo ospedale Santa Chiara ricoverati, il sindacato Usb: "Carenze nella sicurezza sul lavoro" - Dal presidio arriva l'allarme per le condizioni lavorative dei dipendenti della diagnostica di laboratorio ... pisatoday.it

“Ripetere gli esami di laboratorio in ospedale: una pratica rischiosa e costosa”. Da Gimbe arriva un position statement per gli operatori - La Fondazione ha realizzato un documento per offrire a professionisti e ospedali un framework multidisciplinare e basato sulle evidenze per promuovere iniziative finalizzate a ridurre la ripetizione ... quotidianosanita.it

Investimento da 400mila euro per il rifacimento del collettore fognario a #Ternate. Obiettivo: evitare sversamenti e tutelare l’ambiente - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.