Svelata Parthenope l' opera di Lello Esposito che celebra il compleanno di Napoli
Un'opera d'arte firmata da Lello Esposito per celebrare i 2.500 anni della città di Napoli. Parthenope, la statua realizzata per l'occasione, è esposta da oggi, 23 dicembre, nelle Scuderie di Palazzo Sansevero. La scultura, realizzata in alluminio, reinterpreta la figura della famosa sirena. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: La statua della sirena Parthenope di Lello Esposito sarà esposta su Monte Echia: metà donna e gallo
Leggi anche: Buon compleanno Lello Arena, Federica Filipponi, Antonella Elia
2500 anni di Napoli, presentata l’opera “Parthenope” di Lello Esposito - Presso le Scuderie di Palazzo Sansevero, oggi l’artista Lello Esposito ha svelato la sua inedita opera “ Parthenope ”, dedicata ai 2500 anni di storia della città, alla presenza del sindaco Gaetano ... msn.com
Presentata l’opera “Parthenope” di Lello Esposito per i 2500 anni di Napoli - Oggi, presso le Scuderie di Palazzo Sansevero , l’artista Lello Esposito ha svelato la sua inedita opera “ Parthenope ”, dedicata ai 2500 anni di storia della ... napolivillage.com
Napoli, presentata Parthenope, la nuova scultura di Lello Esposito - Svelata Parthenope, la nuova scultura di Lello Esposito Alle Scuderie di Palazzo Sansevero è stata presentata oggi Parthenope, la nuova creazione di Lello Esposito realizzata in occasione dei 2500 ann ... msn.com
Svelata la sirena Parthenope dell'artista e maestro scultore Lello Esposito, autore, tra l'altro, delle teste di Pulcinella, famose in tutto il mondo La statua, realizzata per i 2500 anni di Napoli, sarà collocata a Monte Echia, sul promontorio di Pizzofalcone, dove si - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.