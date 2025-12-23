Svelata Parthenope l' opera di Lello Esposito che celebra il compleanno di Napoli

Un'opera d'arte firmata da Lello Esposito per celebrare i 2.500 anni della città di Napoli. Parthenope, la statua realizzata per l'occasione, è esposta da oggi, 23 dicembre, nelle Scuderie di Palazzo Sansevero. La scultura, realizzata in alluminio, reinterpreta la figura della famosa sirena. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: La statua della sirena Parthenope di Lello Esposito sarà esposta su Monte Echia: metà donna e gallo

Leggi anche: Buon compleanno Lello Arena, Federica Filipponi, Antonella Elia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

2500 anni di Napoli, presentata l’opera “Parthenope” di Lello Esposito - Presso le Scuderie di Palazzo Sansevero, oggi l’artista Lello Esposito ha svelato la sua inedita opera “ Parthenope ”, dedicata ai 2500 anni di storia della città, alla presenza del sindaco Gaetano ... msn.com