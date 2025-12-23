Svelata Parthenope l' opera di Lello Esposito che celebra il compleanno di Napoli

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'opera d'arte firmata da Lello Esposito per celebrare i 2.500 anni della città di Napoli. Parthenope, la statua realizzata per l'occasione, è esposta da oggi, 23 dicembre, nelle Scuderie di Palazzo Sansevero. La scultura, realizzata in alluminio, reinterpreta la figura della famosa sirena. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: La statua della sirena Parthenope di Lello Esposito sarà esposta su Monte Echia: metà donna e gallo

Leggi anche: Buon compleanno Lello Arena, Federica Filipponi, Antonella Elia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

svelata parthenope opera lello2500 anni di Napoli, presentata l’opera “Parthenope” di Lello Esposito - Presso le Scuderie di Palazzo Sansevero, oggi l’artista Lello Esposito ha svelato la sua inedita operaParthenope ”, dedicata ai 2500 anni di storia della città, alla presenza del sindaco Gaetano ... msn.com

svelata parthenope opera lelloPresentata l’opera “Parthenope” di Lello Esposito per i 2500 anni di Napoli - Oggi, presso le Scuderie di Palazzo Sansevero , l’artista Lello Esposito ha svelato la sua inedita operaParthenope ”, dedicata ai 2500 anni di storia della ... napolivillage.com

svelata parthenope opera lelloNapoli, presentata Parthenope, la nuova scultura di Lello Esposito - Svelata Parthenope, la nuova scultura di Lello Esposito Alle Scuderie di Palazzo Sansevero è stata presentata oggi Parthenope, la nuova creazione di Lello Esposito realizzata in occasione dei 2500 ann ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.